Nach Amokfahrt in Linz drei Verhandlungstage

Ein 42-Jähriger, der am 9. Jänner 2023 in Linz auf seine Frau eingestochen und dann auf der Amokfahrt zwei Polizisten schwer verletzt haben soll, steht ab Donnerstag, 25. Jänner, vor dem Geschworenengericht. Die Staatsanwaltschaft Linz beantragte die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, da der Mann laut psychiatrischem Gutachten wegen einer paranoiden Schizophrenie nicht zurechnungsfähig sei. Der Prozess ist wegen vieler Gutachten für drei Tage anberaumt.