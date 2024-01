Neue Beschwerdestelle gegen Polizeigewalt nimmt Arbeit auf

Wesentliches Ziel der Neuerung sei, das ohnehin vorhandene Vertrauen in die Exekutive weiter zu stärken, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Vorfeld. Es gebe kaum eine Organisation, die so unter öffentlicher Beobachtung und Dokumentation stehe wie die Polizei. Bei fast jedem Einsatz filme jemand mit dem Handy mit. Sämtliche Dinge, bei denen sich jemand ungerecht behandelt fühlt, sollen von der Beschwerdestelle rasch geklärt werden.

Sonderegger zufolge könne der Beirat generell alle Akten anfordern, aber natürlich nicht in laufende Ermittlungen eingreifen. Der Menschenrechtsexperte geht davon aus, dass sich der Beirat auch strukturelle Probleme bei der Polizei anschauen wird. „Und mit ein bisschen ,good will‘ werden unsere Empfehlungen zumindest mit einem offenen Ohr aufgenommen“, so Sonderegger. Für ein wichtiges Thema hält Sonderegger eine gründliche Beweissicherung. Bisher war es in Fällen von Polizeigewalt oft so, dass erst nach von den Betroffenen selbst vorgelegtem Videomaterial etwas in Gang gekommen ist. „Man sollte sich auch überlegen, ob die Anerkennung von Bildmaterial über Social Media noch zeitgemäß ist“, regt Sonderegger an. (car, APA)