Flammen schlugen aus Motorraum: Auto geriet bei Fahrt in Innsbruck in Brand

Innsbruck – Ein Fahrzeugbrand hat am späten Sonntagabend in Innsbruck einen Einsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst. Ein 63-Jähriger hatte kurz vor 23 Uhr bei der Fahrt am Langen Weg Brandgeruch wahrgenommen und angehalten. Aus der Motorhaube rauchte es und als der Mann sie öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen.