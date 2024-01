Nächste Ex-Firma von Szenegastronom Martin Ho in Konkurs

DOTS at THE LEO GRAND GmbH wurde vor drei Monaten abgetreten und umbenannt.

Wien – Die nächste Ex-Firma des Wiener Szenegastronoms Martin Ho ist pleite. Die Rixi One Personalverwaltung GmbH, die bis vor kurzem DOTS at THE LEO GRAND GmbH hieß, meldete vergangenen Freitag Konkurs an, wie die Gläubigerschützer mitteilten. Die Passiva betragen demnach 1,2 Mio. Euro. Über die Verbindung zur Dots-Gruppe von Ho hatte zuerst Oe24 berichtet.