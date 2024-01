Mia, David und Leo: Das sind die beliebtesten Babynamen in Innsbruck

In Innsbruck kamen 2023 etwas mehr als tausend Babys zur Welt. Einige Namen der Kleinen wurden von den Eltern deutlich öfter gewählt, als andere.

Innsbruck – Die Namenswahl ihres Kindes steht für viele werdende Eltern vor oder kurz nach der Geburt ihres Kindes an oberster Stelle. Das städtische Referat für Statistik der Stadt Innsbruck hat auch heuer wieder die beliebtesten Babyvornamen der im vergangenen Jahr geborenen Kinder von Innsbrucker Müttern ausgewertet.

In Innsbruck erblickten im Jahr 2023 1054 Babys – 510 Buben und 544 Mädchen – das Licht der Welt. Ganz an der Spitze stehen dabei die Namen David und Mia. Sie wurden im vergangenen Jahr am öftesten gewählt, nämlich 12-mal bzw. 10-mal.