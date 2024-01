Auto prallte in Assling gegen Bus: Mutter und zwei ihrer Söhne tot, 13-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einer Frontalkollision auf der Drautalstraße bei Assling kamen am Montagnachmittag eine 47-jährige Italienerin und zwei ihrer Söhne ums Leben. Ein weiteres Kind der Frau wurde schwer verletzt.

Assling – Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der Drautalstraße in Osttirol ereignet. Kurz nach 15 Uhr prallte ein Auto bei Assling frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw einige Meter zurück geschleudert und blieb völlig demoliert in Fahrtrichtung Sillian liegen.