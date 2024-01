Mutter und zwei Kinder tot: 13-Jähriger nach Horror-Unfall in Osttirol „stabil“

Bei einer Frontalkollision auf der Drautalstraße bei Assling kamen am Montagnachmittag eine 47-jährige Italienerin und zwei ihrer Söhne ums Leben. Ein weiteres Kind der Frau liegt schwer verletzt auf der Intensivstation.

Assling – Nach dem schrecklichen Unfall mit einem Linienbus in Assling liegt der 13-Jährige, der als einziger überlebt hatte, weiterhin auf der Intensivstation. Dienstagfrüh gab es eine erste Entwarnung aus der Innsbrucker Klinik. Der 13-Jährige sei schwer verletzt, sein Zustand laut Kliniksprecher Johannes Schwamberger derzeit aber „stabil".

Bei dem Unfall am Montagnachmittag auf der Drautalstraße war das Auto bei Assling frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus geprallt. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw einige Meter zurück geschleudert und blieb völlig demoliert in Fahrtrichtung Sillian liegen.

Für die 47-jährige Lenkerin und ihren siebenjährigen Sohn kam jede Hilfe zu spät. Beide verstarben noch an der Unfallstelle. Ihre zwei weiteren Söhne im Alter von zehn und 13 Jahren erlitten schwerste Verletzungen. Sie wurden sofort in die Kliniken nach Klagenfurt und Innsbruck geflogen. Die Verletzungen des Zehnjährigen waren jedoch zu schwer – er verstarb im Spital in der Kärntner Landeshauptstadt.