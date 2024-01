Auto prallte in Assling gegen Linienbus: Mutter und zehnjähriges Kind gestorben

Auf der Drautal Straße bei Assling kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Nach ersten Informationen starben eine Frau und ihr zehnjähriges Kind.

Assling – Großeinsatz am Montagnachmittag auf der Drautalstraße in Osttirol: Bei Assling prallte gegen 15.30 Uhr ein Auto gegen einen Linienbus. Eine Mutter und ihr zehn Jahre altes Kind kamen dabei ums Leben.

Die Frau war mit ihren drei Kindern im Alter von sieben, zehn und 13 Jahren im Auto unterwegs. In einer Kurve war sie aus noch unklarer Ursache in die Fahrbahnmitte geraten und frontal gegen einen Bus gefahren, sagte Michael Jaufer von der Lienzer Polizei. Das sieben- und das 13-jährige Kind wurden schwer verletzt in die Kliniken Innsbruck und Klagenfurt geflogen.