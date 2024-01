Betrunkene verletzte Polizisten in Ischgl, 25-Jähriger in Gerlos mit Glas geschlagen

Ischgl, Gerlos – Am Wochenende musste die Polizei in Ischgl und in Gerlos wegen zwei gewalttätiger Urlauber einschreiten.

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei in Ischgl zu einer stark alkoholisierten Frau am Florianplatz gerufen. Die 36-jährige Ungarin dürfte ihre Unterkunft nicht mehr gefunden haben. Als die Beatmten die Identität der Frau feststellen wollten, trat diese gegen das Knie einer Polizistin und verletzte sie dadurch unbestimmten Grades. Auch eine zweite Polizistin wurde von der Frau verletzt. Die Ungarin wurde festgenommen.