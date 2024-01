Fußgängerin in Zell am Ziller von Auto erfasst und schwer verletzt

Zell am Ziller – Beim Überqueren einer Straße in Zell am Ziller ist am Montagnachmittag eine Fußgängerin von einem Auto erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 20-jährige an einer unbeleuchteten Stelle ohne Schutzweg über die Fahrbahn gegangen. Der 48-jährige Autofahrer gab später zu Protokoll, er habe zwar eine Person erkennen, trotz sofortiger Vollbremsung aber nicht mehr rechtzeitig anhalten können.