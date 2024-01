Silvester-Einsatz 2022 in Wien bleibt straflos für Polizist

Ein Polizist, der in der Silvesternacht am 31. Dezember 2022 bei einem Einsatz in Wien-Floridsdorf - wie Videos belegen - unter anderem einen Jugendlichen gegen eine Parkbank gestoßen und weitere Jugendliche beschimpft hat, wird sich in dieser Sache nicht vor Gericht verantworten müssen. Wie die Staatsanwaltschaft Wien der APA bestätigte, seien die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt im September eingestellt worden, aufgrund von Mangel an Beweisen.