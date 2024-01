Erschütterung der Stärke 4: Kleine Schäden nach neuerlichem Erdbeben im Raum St. Johann

St. Johann – Im Raum St. Johann in Tirol hat sich in der Nacht auf Dienstag laut Geosphere Austria neuerlich ein Beben ereignet. Der Erdstoß mit der Magnitude 4.0 wurde um 4.50 Uhr deutlich verspürt, bisher seien über 200 entsprechende Meldungen eingelangt. Auch zahlreiche kleine Schäden beispielsweise am Putz von Gebäuden oder etwa Haarrisse an Wänden wurden registriert, wie Geosphere-Austria-Seismologin Christiane Freudenthaler mitteilte.