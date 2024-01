Zwei Südtiroler bei Helikopter-Absturz in kanadischem Skigebiet getötet

Vancouver – Bei einem Hubschrauberabsturz in einem kanadischen Skigebiet sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter zwei Südtiroler und der Pilot des Hubschraubers, wie italienische Medien berichten. Vier weitere Wintersportler seien in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten kanadische Medien in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf das Heliskiing-Unternehmen, das den Flug in der Provinz British Columbia angeboten hatte. Bei den Verletzten handelt es sich um drei Südtiroler und einen Guide.