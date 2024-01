Hochburg der Hamas: Israels Militär vermeldet Einkesselung von Khan Younis

Tel Aviv/Khan Younis – Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Khan Younis eingekesselt. Die Truppen hätten am Montag bei einem umfangreichen Einsatz die im Süden gelegene, zweitgrößte Stadt des Gazastreifens eingekreist und den Kampf in der Region intensiviert, teilte das Militär mit. "Das Gebiet ist eine bedeutende Hochburg der Khan-Younis-Brigade der Hamas." Bodentruppen seien in Nahkämpfe verwickelt, die Luftwaffe greife an. "Dutzende Terroristen" seien dabei "eliminiert" worden.