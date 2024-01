19-Jähriger bei Raubüberfall in Innsbruck durch Bauchstich schwer verletzt

Nach einem Raubüberfall in der Innsbrucker Amberggasse ersucht die Polizei um Hinweise auf die zwei Täter. Das 19-jährige Opfer wurde schwer verletzt.

Innsbruck – Ein 19-Jähriger ist am Montagabend in Innsbruck ausgeraubt und offenbar mit einem Messer schwer verletzt worden. Laut Polizei hielten zwei Unbekannte den Marokkaner gegen 22.45 Uhr in der Amberggasse fest, raubten ihm Bargeld und ergriffen die Flucht.