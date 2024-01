Von Bahn abgekommen: 63-Jährige erlitt Trümmerbruch bei Rodelunfall in Achenkirch

Achenkirch - Am Montag, gegen 13.50 Uhr, fuhr eine 63-jährige Deutsche mit der Christlum Bahn zur dortigen Bergstation um von dort mit ihrem Schlitten ins Tal zu rodeln. In der Linkskurve vor der Christlum Alm schaffte es die Frau nicht mehr rechtzeitig um die Kurve und fuhr gegen das gepolsterte Gebäude am Rand der Rodelbahn. Sie verdrehte sich bei dem Sturz den Fuß und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Deutsche wurde von der Pistenrettung erstversorgt und in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Dort wurde ein Trümmerbruch des Sprunggelenkes festgestellt. (TT.com)