Verbrennungen im Gesicht: 19-Jährige stürzte in Landecker Hotel mit Topf voller Frittierfett

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagnachmittag in einem Landecker Hotel. Eine 19-Jährige stolperte mit einem Topf voller Frittierfett und bekam die heiße Flüssigkeit ins Gesicht, an den Hals sowie den Arm.

Landeck – Am Dienstag gegen 16.00 Uhr war eine 19-jährige Österreicherin in einem Hotel in Landeck mit Küchenreinigungsarbeiten beschäftigt. Im Zuge der Aufräumarbeiten schüttete sie heißes Frittierfett aus der Fritteuse in einen großen Topf und wollte diesen anschließend zum Auskühlen gemeinsam mit einer Kollegin in das untere Stockwerk tragen.