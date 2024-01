Violinistin Alena Baeva veröffentlicht ihr Debütalbum

Die gebürtige Kirgisin Alena Baeva, die bereits seit langem in Luxemburg lebt, gehört zu den aufstrebenden Stars an der Violine und hat bereits mit renommierten Orchestern und Musikern rund um den Globus musiziert. In den kommenden Tagen meldet sich die Künstlerin nun geballt zu Wort - und das nicht zuletzt in Österreich. Am Samstag und Sonntag ist die 38-Jährige zunächst mit dem Tonkünstler Orchester unter Tomás Netopil im Wiener Musikverein zu hören.