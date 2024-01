52-Jähriger bedrohte Paar in Kirchbichl mit Schreckschusspistole

Bereits in der Vergangenheit hatte der Mann mit Waffenbesitz geprahlt. In der Wohnung des 52-Jährigen fanden die Beamten mehrere Waffen und Munition.

Kirchbichl – Einen ordentlichen Schrecken dürfte ein 52-Jähriger einer 25-jährigen Frau und deren 31-jährigen Freund am Dienstagnachmittag in einer Tankstelle in Kirchbichl eingejagt haben. Der Mann hatte das Paar mit einer Schreckschusspistole bedroht.