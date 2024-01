Klopapier schneidet im Test gut ab, aber Preise schossen durch die Decke

Wien – Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat Toilettenpapier getestet – dreilagiges, das wird in Österreich am häufigsten gekauft – und hat an den Produkteigenschaften nichts zu meckern: Alle 23 Sorten wurden als gut oder sogar sehr gut beurteilt. Bei Preis und Größe fiel ein weniger erfreulicher Trend auf: Über die Jahrzehnte sei Klopapier fast durchwegs kleiner, aber teurer geworden, in den vergangenen sechs Jahren sogar je nach Sorte um ein Viertel bis fast 80 Prozent.