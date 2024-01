Russisches Flugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen abgestürzt

Kurz vor einem geplanten Gefangenenaustausch stürzte an der Grenze zur Ukraine eine russische Maschine mit neun Besatzungsmitgliedern und 65 Ukrainern ab.

Moskau – Ein russisches Militärtransportflugzeug mit mehr als 70 Menschen ist am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.