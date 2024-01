TT-Flusskreuzfahrt mit der MS Viva Tiara

Eine Entdeckerreise zu vielen sehenswerten Orten in den Niederlanden: Düsseldorf - Nijmegen - Maastricht - Roermond - Venlo - Gorinchem - Dordrecht - Arnhem - Düsseldorf

Vergiebelte Häuschen, mittelalterliche Architektur, kleine Boutiquen und Cafés, gesäumt von kleinen Grachten, die sich wie feine Adern durch die Stadt ziehen – das gibt es in Amsterdam. Aber das gibt es vor allem auch in vielen kleineren sehenswerten Orten in den Niederlanden, die bei dieser Reise auf dem „Entdecker-Programm“ stehen.