Traum vom Halbfinale geplatzt: Österreich unterlag Island

Am Ende fehlte auch die Kraft: Österreichs überragende EURO-Reise endete am Mittwoch bei der Niederlage gegen Island.

Köln – Österreichs Handballer haben die Chance auf eine absolute Topplatzierung bei der EM in Deutschland im letzten Hauptrundenspiel verpasst. Gegen Island unterlag eine sichtlich müde ÖHB-Auswahl am Mittwoch in Köln trotz Aufholjagd nach der Pause mit 24:26 (8:14). Damit haben Mykola Bilyk und Co. keine Chance mehr auf das Spiel um Platz fünf. Bei einem Sieg hätte Österreich in jedem Fall das Spiel um Platz fünf erreicht und sogar noch eine Möglichkeit auf das Halbfinale gehabt.