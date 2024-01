Liga-Spitzenreiter Girona und Barca scheitern im Cup

Girona und der FC Barcelona sind im Viertelfinale des spanischen Fußball-Cups ausgeschieden. Der Sensationsspitzenreiter von LaLiga musste sich am Mittwoch Mallorca auswärts 2:3 geschlagen geben, Barca unterlag bei Athletic Bilbao mit 2:4 nach Verlängerung. Inaki Williams wurde mit dem Tor zum 3:2 (105.+2) zum Matchwinner, nachdem die ersatzgeschwächten Katalanen einen kapitalen Fehlstart zwischenzeitlich sogar gedreht hatten. Nico Williams setzte den Endstand (120.+1).

Bereits am Dienstag hatte Real Sociedad mit einem 2:1 bei Celta Vigo den Einzug in die Vorschlussrunde fixiert. Das letzte Viertelfinale bestreiten am Donnerstag Atletico Madrid und Sevilla.