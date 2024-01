1:0 gegen Union Berlin: Bayern vier Punkte hinter Leverkusen

Der FC Bayern hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen auf vier Punkte reduziert. Der Titelverteidiger kam am Mittwoch im Nachtragsspiel der 13. Runde zu einem mühevollen 1:0-Heimsieg über Union Berlin. Das entscheidende Tor erzielte Raphael Guerreiro in der 46. Minute. Bei den Gästen spielte Christopher Trimmel durch, dessen Landsmann Konrad Laimer wurde bei den Hausherren in der 86. Minute angeschlagen ausgewechselt.