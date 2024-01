Fischler für Verkleinerung der EU-Kommission

Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler hat sich für eine Verkleinerung der EU-Kommission nach der Europawahl ausgesprochen. "Ich wäre dafür, dass man den Vertrag anwendet", sagte er im APA-Interview mit Blick auf die ausgesetzte Bestimmung, wonach ein Drittel der Staaten keinen EU-Kommissar stellt. Dies würde die "nationalen Tendenzen" in der Brüsseler Behörde zurückdrängen, so Fischler, der sich auch für eine europaweit einheitliche Wahl mit gemeinsamen Listen aussprach.

Der frühere Landwirtschaftsminister Fischler verantwortete als erster österreichischer EU-Kommissar zwei Mandatsperioden lang die europäische Agrarpolitik und damit für lange Zeit den größten Brocken im Unionsbudget. Eine Verkleinerung der Kommission würde innerhalb der Brüsseler Behörde "die Notwendigkeit stärken, dass die Kommission das Gesamtinteresse der Europäischen Union vertritt". In der aktuellen EU-Kommission seien nämlich die nationalen Tendenzen stärker als in früheren Amtszeiten. Als Beispiel führte Fischler die Zusammensetzung der Kabinette der EU-Kommissare an. "Die sind wieder wesentlich nationaler geworden, und das ist schlecht."

Fischler sprach sich grundsätzlich dafür aus, das Reformpotenzial innerhalb des Lissabon-Vertrags auszuschöpfen. So sollte das Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen im Rat zurückgedrängt werden, im Gegenzug tritt er für Kompetenzverlagerungen auf die nationale Ebene - etwa im Bereich Regionalpolitik ein. Das EU-Parlament solle endlich zu einem "Vollparlament" mit eigenem Initiativrecht ausgebaut und die EU-Wahlordnung vereinheitlicht werden. Beim passiven Wahlalter gebe es derzeit nämlich Unterschiede von bis zu sieben Jahren. "Es sollte wirklich jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger zu den gleichen Bedingungen am politischen Prozess partizipieren können", forderte Fischler. Weiters soll auch die Listenerstellung "europäisiert" werden. "Funktionieren kann ein europäisches System nur, wenn es auch europäische Parteien gibt", sagte der frühere EU-Kommissar, der sich auch für die Einführung eines europäischen Passes aussprach.

Große Verschiebungen erwartet Fischler nicht. Die europaskeptischen Parteien dürften bei der Europawahl zwar zulegen, "aber ihre Zuwächse sind nicht so exorbitant, dass das einen echten Wandel in Europa herbeiführt". Dieser könnte eher durch Regierungswechsel auf nationaler Ebene kommen. "Das halte ich für das größere Risiko. Man braucht sich nur vorstellen, Frau Le Pen würde nächste Präsidentin in Frankreich, was das dann für Folgen hätte."