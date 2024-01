Schemenlaufen in Imst: Logenplätze für Menschen mit Behinderung

Das Schemenlaufen in Imst am 4. Februar rückt immer näher. Am Sparkassenplatz und im ersten Stock der BH Imst stehen kostenlose und barrierefreie Zuschauerplätze zur Verfügung.

Imst – Das Schemenlaufen in Imst am 4. Februar rückt immer näher. Und es hat schon gute Tradition, dass für Menschen mit Behinderung – und speziell Rollstuhlfahrer – besonders gute Plätze reserviert sind. Zum einen errichtet der Fasnachtsverein selbst eine Tribüne am Sparkassenplatz, zum anderen bietet die Bezirkshauptmannschaft für den Schlusskroas um 17 Uhr am Stadtplatz barrierefreie Logenplätze im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes. Für diese braucht es allerdings eine Voranmeldung, heißt es seitens der BH.

„Für die Tribüne am Sparkassenplatz braucht es keine besondere Voranmeldung“, erklärt Fasnachts-Sprecher Niki Larcher. Für gehbehinderte Personen bietet sich dieser Platz insbesondere an, zumal mit der Sparkassengarage gleich eine Parkmöglichkeit in der Nähe ist. Der Umzug wird dort nach der Pause, die um 14.30 Uhr am Johannesplatz eingelegt wird, am späteren Nachmittag erwartet.