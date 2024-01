„Bis heute miteinander eng verbunden“: Ex-Finanzminister Blümel gibt Kurz Rückendeckung

Eine der bekanntesten Chat-Nachrichten an Schmid, nachdem dieser das ÖBAG-Gesetz fertiggestellt hatte ("Du bist Familie"), interpretierte Blümel sinngemäß: „Wir kennen uns schon lange, mach' dir keine Sorgen!“ Schmid habe oft bei verschiedenen Leuten „nachgestoßen und war nervig“. Damals habe er wissen wollen, ob es „Good News“ oder „Bad News“ gebe. Ob Blümel damals tatsächlich Rücksprache mit Kurz gehalten habe, konnte er nicht sagen.

Nicht viel sagen wollte Blümel auch, als er von der WKStA zum türkis-blauen Regierungs-Side-Letter gefragt wurde. Schon zu Beginn der Verhandlung hatte der Zeuge angekündigt, sich dazu entschlagen zu wollen, da er sich sonst womöglich selbst belasten könnte. Er sei damals in der Steuerungsgruppe gewesen, wo die Chefverhandler versammelt waren, gab er zumindest an. Über Personalia sei oft gesprochen worden, sicher habe es auch Abmachungen mit der FPÖ gegeben.

Für die Aufsichtsratsbesetzung in der ÖBAG zuständig gesehen hat sich Blümel laut eigener Aussage nicht. „Es war eine Sache, die für mich persönlich nicht relevant war, weil ich inhaltlich nicht zuständig war“, meinte er auf die Frage von Richter Radasztics. Er sei sicher auch danach gefragt worden, aber es „war echt nicht mein größtes Problem“. Überhaupt dürfte der Ex-Minister viel zu tun gehabt haben, weswegen er sich an Details nicht erinnern konnte: „Das Leben in der Bundesregierung ist das Leben im ständig gefühlten Ausnahmezustand.“ (APA)