„Bis heute miteinander eng verbunden“: Ex-Finanzminister Blümel sagt im Kurz-Prozess aus

Wien – Der ehemalige türkise Finanzminister Gernot Blümel ist am Donnerstag als Zeuge im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Blümel war unter anderem Verhandler für die türkis-blaue Regierung. Er soll darüber Auskunft geben, welchen Einfluss Kurz tatsächlich auf Personalbesetzungen unter anderem in der Staatsholding ÖBAG genommen hat. Zu Kurz habe er noch immer ein enges Verhältnis, betonte er.

Das Verhältnis zu Kurz habe sich von einer Freundschaft auch zu einem beruflichen entwickelt, schilderte Blümel im Zeugenstand. Auch heute sei man noch in regem Kontakt: „Wir sind bis heute miteinander eng verbunden.“ Auch mit Schmid sei er freundschaftlich wie beruflich verbunden gewesen, so Blümel. Mittlerweile gebe es aber keinen Kontakt mehr. „Wir haben uns das letzte Mal zum Geburtstag gratuliert gegenseitig.“

Gleich zu Beginn der Verhandlung kündigte Blümel an, sich auf Empfehlung seines Anwaltes Martin Huemer möglicherweise in einigen Punkten als Zeuge zu entschlagen, da er sich sonst womöglich selbst belasten könnte. Konkret betrifft das den Regierungs-Side-Letter zwischen ÖVP und FPÖ. Er sei damals in der Steuerungsgruppe gewesen, wo die Chefverhandler versammelt waren. Über Personalia sei gesprochen worden, bestätigte er, sicher habe es auch Abmachungen mit der FPÖ gegeben.