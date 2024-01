Berufsbegleitend studieren im Herzen von Tirol

Berufstätige finden an der FH Kufstein Tirol ein facettenreiches Studienangebot mit modernsten Inhalten. Am 03. Februar können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür individuell über die 24 Bachelor- und Masterstudiengänge und den weltoffenen Campus informieren sowie ihre persönlichen Fragen direkt an aktuell Studierende richten.

Ob Beruf oder Familie – ein Vollzeitstudium ist nicht immer möglich, wenn es regelmäßige Verpflichtungen gibt. Die FH Kufstein Tirol bietet mit ihren berufsbegleitenden Studiengängen die Möglichkeit, dennoch ein Bachelor- oder Masterstudium in der Regelstudienzeit zu absolvieren und der Karriere einen Kick zu verpassen. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags statt, die Kosten sind auf den österreichischen Studienbeitrag von knapp 364 Euro pro Semester beschränkt. Verstärkter Einsatz von eLearning unterstützt zudem darin, Studium und Familie miteinander zu verbinden. Auch in die berufsbegleitende Variante des Studiums sind Auslandsaufenthalte intergiert, meist in Form einer circa einwöchigen Studienreise wie zum Beispiel nach Sevilla. Berufsbegleitend an der FH Kufstein Tirol zu studieren bedeutet übrigens nicht, dass eine Beschäftigung in einem Unternehmen Voraussetzung ist. Vielmehr bezeichnet das Attribut berufsbegleitend die Organisationsform, die es ermöglicht, neben dem Studium einen Beruf auszuüben.

Der Tag der offenen Tür am 3. Februar 2024 bietet Interessierten die Möglichkeit, den Campus persönlich kennenzulernen. © FH Kufstein Tirol

Einblick in den Hochschulalltag

Die FH Kufstein Tirol bietet am 3. Februar 2024 einen Tag der offenen Tür an. Die Lehrenden der Fachhochschule stellen beim Open House die zwölf Bachelor- und zwölf Masterstudiengänge persönlich vor und geben den Besucher:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Dank geführter Rundgänge durch das FH-Gebäude und die Science Labs erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Hochschulalltag. Offene Fragen werden von Studierenden und dem Aufnahmeteam der FH Kufstein Tirol persönlich beantwortet.

Auch die modernen Labore der Fachhochschule können beim Open House besichtigt werden. © FH Kufstein Tirol

Master Lounge bietet persönliche Beratung

Interessierte können sich zum Open House für individuelle Beratungsgespräche zu den insgesamt zwölf Masterstudiengängen mit den Studiengangsteams per E-Mail anmelden. Masterinteressierte haben die Möglichkeit, exklusiv offene Fragen zu stellen sowie die individuellen Bewerbungsvoraussetzungen prüfen zu lassen. Mehr Informationen und Terminvereinbarung zur Master Lounge

Studienplatz für Herbst 2024 – schon jetzt klarmachen!

Interessierte können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Studienplatz sichern. Die Onlinebewerbung ist für Bachelor- und Masterinteressierte bereits jetzt geöffnet. Bewerber:innen, die bis 10. März 2024 angemeldet sind, können bei den Aufnahmegesprächen am 19. März 2024 schon einen Studienplatz klarmachen.

Wichtige Termine:

Open House: 3. Februar 2024

Onlinebewerbung zum Studium jederzeit möglich

Aufnahmegespräche 19. März 2024 (bei Onlinebewerbung bis 10. März 2024)