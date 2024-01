„Furchtbares Unglück“: 83-Jährige stirbt nach Sturz aus Sessellift in Südtirol

Zwei Frauen stürzten am Donnerstag im Skigebiet Seiser Alm sieben Meter von einem Sessellift ab. Für eine 83-Jährige kam jede Hilfe zu spät, eine 69-jährige wurde schwer verletzt.

Bozen – Zu einem tragischen Unglück kam es am Donnerstagvormittag im Skigebiet Seiser Alm in Südtirol. Laut Informationen des Nachrichtenportals stol.it stürzten zwei Südtirolerinnen kurz vor 11 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache rund sieben Meter von einem Sessellift in die Tiefe. Eine 83-Jährige kam dabei ums Leben, ihre 69-jährige Begleiterin wurde schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Bozen gebracht.