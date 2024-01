Nach Sturz aus Sessellift in Südtriol: 83-Jährige tot, 55-Jährige schwer verletzt

Seiser Alm – Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstagvormittag auf der Seiser Alm in Südtirol. Laut Informationen des Nachrichtenportals stol.it sind zwei Frauen (83 und 55) um kurz vor 11 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache rund sieben Meter von einem Sessellift in die Tiefe gestürzt.

Laut rai.it ereignete sich der Unfall in der Nähe der Talstation. Die Bergrettung und ein Notarzthubschrauber waren zwar sofort an der Unfallstelle, jedoch kam für eine Frau jede Hilfe zu spät. Die 83-Jährige verstarb sofort, die 55-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in das Krankenhaus in Bozen gebracht. Zum genauen Unfallhergang ist derzeit noch nichts bekannt. Die Carabinieri ermitteln. (TT.com)