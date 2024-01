Schüler tötet Mitschülerin an Gymnasium in Baden-Württemberg: 18-Jähriger festgenommen

Heidelberg – Bei der Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot nahe Heidelberg ist nach Angaben der Polizei eine Schülerin getötet worden. Nach derzeitigem Stand werde von einer Beziehungstat ausgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei noch versucht worden, die Schülerin in der Schule zu reanimieren –erfolglos. Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Schüler, war zunächst auf der Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung und konnte den Mann schließlich fassen.

Nach der Gewalttat in der Schule hat die Polizei rund 600 Schülerinnen und Schüler evakuiert. Das berichtete ein dpa-Reporter vor Ort unter Berufung auf Polizeiangaben. Die Kinder seien in einer Veranstaltungshalle gegenüber der Schule untergebracht worden und würden nun sukzessive von den Eltern abgeholt. Schwer bewaffnete Polizisten hätten die Schule durchsucht.

Die Tat erinnert an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Damals hatte ein 15 Jahre alter Schüler einen Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen. Der Angriff des Deutschen hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt. Der 15-jährige Schüler war demnach in sein Klassenzimmer gekommen und hatte seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe in den Hinterkopf geschossen. (APA/dpa)