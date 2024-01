Unbekannter brach in Gerloser Hotel ein und stahl Kellnergeldtasche

Gerlos – Ein bislang unbekannter Einbrecher stahl am Donnerstagvormittag eine Kellnergeldtasche aus einem Hotel in Gerlos. „Der Täter schlich sich gegen 8.13 Uhr in das Hotel ein“, berichtete die Polizei. Nachdem er mehrere Zimmer im 1. Stock durchsuchte, begab er sich an die unbesetzte Rezeption. Dort entwendete er die Geldtasche mit über 1000 Euro.