Snowrugby, Faschingsfeste und Kabarett: Das ist am Wochenende los in Tirol

Gerade erst hat man das neue Jahr willkommen geheißen, schon neigt sich der Jänner seinem Ende entgegen. Mit dem Februar, der jetzt bald Einzug ins Land hält, startet auch wieder die närrische Zeit. Die ersten Faschingsfeste finden schon an diesem Wochenende statt. Auch daneben ist wieder einiges los. Von Sport über Konzerte bis zu Kabarett: Die Highlights fürs Weekend haben wir hier zusammengefasst.

📅 FREITAG (26. Jänner)

Christoph Fritz in Wörgl

Kabarettist Christoph Fritz kommt am Freitag mit seinem zweiten Soloprogramm „Zärtlichkeit“ um 20 Uhr ins Komma in Wörgl. Humor ist garantiert. Karten dazu gibt es HIER.

Kabarettist Christoph Fritz bläst am Freitag in Wörgl mit seinem neuen Programm „Zärtlichkeit“ zum Angriff auf die Lachmuskeln. © Lukas Fassl

Loriot „Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen“ in Reutte

„Berta, das Ei ist hart!“ – Wer Loriot kennt, kennt auch diesen allmorgendlichen Auftakt einer Grundsatzdebatte. Aber es ist egal, ob sich die Gespräche um den Fernseher, die Abendgarderobe oder Weihnachten drehen – alles gipfelt in der Schwierigkeit, einander zu verstehen. Ildikó Eszter Frank und Andreas Kosek (teatro caprile) bringen Szenen und Texte des deutschen Humoristen ab 20 Uhr auf die Bühne der Kellerei in Reutte. Infos dazu HIER.

Punk Abend in der p.m.k.

Auch im neuen Jahr geht es in der p.m.k. krachend weiter. Mit „The New Breed“ werden vier Bands aus Deutschland, Österreich und Tschechien präsentiert, die sich zwar Hardcore und Punk auf die Fahnen geschrieben haben, aber ihren Stil dennoch so verschieden wie individuell ausleben. Freuen darf man sich auf Phiz, Spiritual Law, Scoop und Skincare. Beginn ist um 20 Uhr. Mehr Informationen HIER.

Sampleschlosser in Kufstein

Das Duo Sampleschlosser besteht aus zwei Tiroler Musikern, die dem Elektro- und Trancegenre sehr nahe stehen und in ihrer Freizeit vorwiegend an Samples und elektronischen Melodien „schrauben“ . Die Songs sollen mit Texten in Deutsch und Englisch zum Träumen und Tanzen anregen und einen Ausgleich zu hektischen Zeiten schaffen. Beginn im Bau! in Kufstein ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Spohr Trio Wien in St. Johann

Die gemeinsame Leidenschaft für (spät-)romantische Musik lässt die Sängerin und die zwei Instrumentalisten des Spohr Trios Wien tief eintauchen in die großen Gefühle zwischen Sehnsucht und Wahn. Ausgehend von Louis Spohrs „Sechs deutschen Liedern“ bis Schubert und Chopin. Zu hören und zu sehen am Freitag um 19.30 Uhr in der Alten Gerberei.

„Die Nacht der Musicals“ in Kufstein

Ein Schnelldurchlauf der größten Musicals aller Zeiten gibt es am Freitag in Kufstein zu erleben. In „Die Nacht der Musicals“ werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Neben Klassikern wie „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“, oder „We Will Rock You“ gibt es auch Songs aus Klassikern wie „Das Phantom der Oper”, „Cats“ oder „Die Rocky Horror Picture Show„ nicht fehlen. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kann man HIER erwerben.

DIe Greatest Hits der SHowbühen versammelt die „Lange Nacht der Muscials“ am Freitag in Kufstein. © C.Barz

📅 FREITAG und SAMSTAG (26. und 27. Jänner)

Kitzbüheler Saxophontage

Bereits zum dritten Mal finden von Freitag bis Samstag an der örtlichen Landesmusikschule die Kitzbüheler Saxophontage statt. Das Programm erstreckt sich von Fortbildungen, Konzerte, Instrumentenausstellungen und Masterclasses mit den Dozenten und Saxophonisten Andreas Mader, Fabian Müller, Mario Millinger und Peter Gasteiger. Insgesamt werden vier Konzerte – Freitag zwei Konzerte, von 16 bis 18 Uhr und ein Konzert um 19 Uhr, sowie Samstag ein Konzert um 15 Uhr – stattfinden. Mehr Informationen dazu HIER.

Saxophonist Andreas Mader wird bei der dritten Auflage der Kitzbüheler Saxophontage anwesend sein. © Marco Borggreve

📅 SAMSTAG (27. Jänner)

35. Stromboli Hausball

Samstag feiert das Stromboli in Hall Geburtstag. Unter dem Motto „Finalmente Hall Dente“ wird ab 20 Uhr der Hausball gefeiert. Als Dresscode für den Abend wird „Passion for old fashion“ ausgegeben. Altes und Wiederentdecktes darf gerne getragen werden. Ein rauschendes Fest ist garantiert. Informationen zum Programm gibt es HIER.

Maschgererschaug'n der Inzinger Klötzler in Telfs

Das große Maschgererschaug'n der Inzinger Klötzler geht am Samstag in die zehnte Runde. Im Rathaussaal Telfs werden wieder viele Gruppen aus Nah und Fern Auftritte bieten. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Musikgruppe „Läts Fetz“ sowie „DJ Roman“ in der Disco. Beginn ist um 18 Uhr, mehr dazu HIER.

Faschingsfest in Igls

Am Samstag wird es närrisch. Der Sportverein Igls lädt zur fünften Jahreszeit ein mit Musik aus den 70'ern und 80'ern. Beginn ist um 20.24 Uhr. Der Abend läuft unter dem Motto „Helden der Jugend“. Showeinlagen sind erwünscht und werden prämiert.

Faschingsball in Ebbs

Am Sonntag ab 19 Uhr lädt auch in Ebbs der Trachtenverein D´Schneetoia zum Faschingsball ein. In der Freisingerhalle wird fröhlich dem närrische Treiben gefrönt. Personen bis 16 Jahren dürfen dem Treiben bei freiem Eintritt beiwohnen. Für Speis, Trank und musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Snow Rugby am Patscherkofel

Beim schon seit vielen Jahren stattfindenden Snow Rugby Turnier am Patscherkofel handelt es sich um das größte Rugby Turnier Österreichs. Dabei kämpfen 10 Damen- und 10 Herrenmannschaften um den begehrten Sieg. Es treten Teams aus Österreich, Norwegen, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien an. Beim Snow Rugby kommen die Regeln des Rugbysports zur Anwendung, wobei diese auf die Besonderheiten des Snow Rugby angepasst werden; jedes Team besteht aus fünf Personen und es wird direkt neben der Bergstation der Patscherkofelbahn gespielt. Beginn ist um 9 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr dazu HIER.

Im kalten Schnee geht es beim Snow-Rugby-Turnier heiß zur Sache. © Julia Hammerle

Huttlerumzug in Ellbögen

Die Ellbögner Schellenschloger feiern ihr 100-jähriges Vereinsbestehen mit einem großen Huttlerumzug durch Ellbögen. Mit dabei auch viele andere Brauchtumsgruppen wie Muller, Hexen und Matschgerer aus mehreren Gemeinden Tirols. Beginn ist im Dorfzentrum um 14 Uhr.

Stromwave in Wörgl

Die österreichische Classic Rocker Stromwave kommen am Samstag für ein Konzert ins Komma in Wörgl. Die Unterländer Rockmusiker rund um die Brüder Margreiter an den Gitarren und dem Sänger Horst Adamer sind gerade dabei ein neues Album zu produzieren, dass dann im Frühjahr 2024 erscheinen soll. Man darfs sich beim Konzert also auf zahlreiche neue unveröffentlichte Songs freuen. Mehr dazu HIER.

Faschingsball der Schützenkompanie Sellrain

Die Schützenkompanie Sellrain veranstaltet heuer zum zweiten Mal im Mehrzwecksaal Sellrain einen Faschingsball. Beginn ist um 20 Uhr. Um 23 Uhr wird es eine Maskenprämierung geben, ehe es um 23.30 Uhr zum Auftritt der Faschingsgilde Oberperfuss kommt. Für musikalische Unterhaltung sorgt Volksbeat. Mehr dazu HIER.

Poetry Slam in Imst

Fünf Minuten für jede antretende Person um mit seinen sprachlichen Fähigkeiten die Gunst des Publikums für sich zu gewinnen. Das sind die Grundzutaten für den Poetry Slam, der am Samstag ab 20 Uhr über die Stadtbühne Imst geht. Von nachdenklich bis eskalierend, von skurril bis romantisch. Alles kann, nichts muss. Für die Moderation sorgt in bewährter Weise Markus Köhle. Mehr dazu HIER.

Weibernacht in Schwaz

Ausgehend von der Tradition des Schwazer Weiberfaschings wurde ab 1979 der Weiberball bzw. die Weibernacht wiederbelebt.Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich maskierte Frauen. Verkleidete Männer dürfen erst ab 23 Uhr die Weibernacht besuchen. Für den musikalischen Höhepunkt sorgt DJ-In Style, auch eine Maskenprämierung wird es geben. Beginn ist um 19.30 im Szentrum in Schwaz. Mehr dazu HIER.

Am Samstag findet ab 19.30 erneut die Schwazer Weibernacht im SZentrum statt. © Harald Hintner

📅 FREITAG bis SONNTAG (26. und 28. Jänner)

Circustage Kufstein

Noch bis Sonntag steht Kufstein ganz im Zeichen des Zirkus. Von Clownerie, Jonglage und Akrobatik ist alles zu sehen. Am Freitag erwartet BesucherInnen ab 19.30 Uhr mit Circus Comedy x 3 ein humorvoller Abend mit Fluteman Gabor Vosteen und dem CyrWheel Akrobat Mikail Kaharan. Samstag treten ab 19.30 Uhr im Programm Circös VertreterInnen des österreichischen modernen Zirkus ins Rampenlicht. Mit der österreichischen Erstaufführung der ultramodernen, pop-punkigen Jongliershow Rollercoaster des US-Amerikaners Wes Peden findet das Artistik-Festival am Sonntag um 19.30 Uhr seinen Abschluss. KünstlerInnengespräche im Anschluss an allen drei Abend-Vorstellungen ermöglichen den ZuschauerInnen, in die Arbeits- und Denkweise der KünstlerInnen Einblick zu erhalten. Das komplette Programm gibt es HIER zu finden.

Eis Total Kletter-Festival in St. Leonhard im Pitztal

Am Wochenende steht im Pitztal die 23. Auflage des Eis Total Kletter-Festivals an. Rund 200 Eiskletter-Begeisterte erkunden mit Seil, Pickel und Spikes die gefrorenen Wasserfälle des Tals. Mehrere professionelle Ausrüster sind mit ihren neuesten Produkten vor Ort. Beginn der Veranstaltungen ist am Freitag ab 16 Uhr. Das komplette Programm gibt es HIER.

Närrisches in Wattens

Von Freitag bis Sonntag steigt in Wattens das Regionswochenende der örtlichen Brauchtumsgruppe: Den Auftakt bildet am Freitag um 18 Uhr das Matschgererschaugn, gefolgt vom Nachtumzug am Samstag ab 16.30 Uhr. Zum Abschluss geht am Sonntag um 13.30 Uhr das Kinder-Matschgererschaugn in Szene.

10. Austria Skitourenfestival in Sillian

Beim 10. Austria Skitourenfestival in Sillian dreht sich wieder alles um das Thema Skitouren. Die zehnte Auflage des Events bringt bereits am Donnerstag ExpertInnen und HobbysportlerInnen zusammen. Auf die BesucherInnen wartet die Möglichkeit, gemeinsam mit den Berg- und Skiführern die Routen vor Ort auszuprobieren. Zudem wird es eine digitaler Live-Übertragung, Expertengesprächen, Live-Diskussionsrunden geben. Mehr zum Programm HIER.

In Osttirol geht am Wochenende das zehnte Skitourenfestival über die Bühne. © TVB Osttirol/Seebacher

📅 SONNTAG (28. Jänner)

Sonntag-Matinee in Mieming

Bei freiem Eintritt und findet am Sonntag die erste Sonntag-Matinee im Gemeindesaal von Mieming statt. Johannes Triebe, Studierender des Mozarteum Salzburg und virtuoser Newcomer aus Mieming wird mit einem abwechslungsreichen Repertoire von Jazz über Pop bis hin zu Eigenkompositionen den Vormittag bestreiten. Beginn ist um 10.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Fisser Kinderblochziehen

Am 28. Jänner 2024 findet in Fiss das Kinderblochziehen statt. Beginn ist um 13 Uhr beim Kulturhaus in Fiss. Das Kinder Blochziehen ist ein alter Fasnachtsbrauch, der alle vier Jahre stattfindet. Durch ihn, so die Legende, soll der Winter ausgetrieben werden soll. BesucherInnen erwartet kunstvoll geschnitzte Holzmasken, Zwergelen, Hexen und ein wilder Bär. Bis 17 Uhr geht das bunte Treiben. Mehr dazu HIER.

Sonntag findet das traditionelle Kinderblochziehen in Fiss statt. © ANDREAS KIRSCHNER

„Remember Werner Vogt“ in Innsbruck

Am Sonntag um 19.30 Uhr erinnern das Treibhaus Innsbruck und das Gemeindemuseum Absam gemeinsam an den 2023 verstorbenem Tiroler Arzt und Essayisten Werner Vogt: In Zams geboren und in Landeck aufgewachsen, führte Vogt, der in Wien Medizin studierte, über Jahrzehnte eine Art berufliches Doppelleben: Er war Arzt in einem Unfallkrankenhaus und zugleich engagierter Publizist, der in zahllosen Essays und Kommentaren die soziale Dimension von Krankheit ins Zentrum rückte. Besonders intensiv setzte sich Vogt, mit dem berüchtigten Wiener NS-Euthanasiearzt Heinrich Gross und den Patientenmorden in der Kinderfachabteilung Am Spiegelgrund auseinander. Dafür zerrte ihn Gross auch vor Gericht. Im Treibhaus tragen Rainer Egger und Johann Nikolussi am Sonntag Vogts Essay „Finsternis“ von 2005 vor. Begleitet werden sie von Anna Reisigl am Bass. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen HIER.

Theater „Die pfiffige Urschl“ in Prutz

Die Winklbühne Prutz/Faggen bringt am Sonntag den Lustspiel-Klassiker von Franz Schaurer auf die Bühne. Ohne Urschl geht gar nichts mehr, obwohl sie durch ihre naive, pfiffige Art viel Verwirrung beim „Roten Ochsen“ verursacht. Und dies kurz vor der Hauptsaison, als die alleinstehende Wirtin mit einem Beinbruch ins Krankenhaus muss, und der bisherige Hausl als „Geschäftsführer“ mit neuen Ideen die Wirtschaft so in Schwung bringt, dass der „Rote Ochse“ plötzlich ein Magnet für Frauen wird. Beginn ist um 18 Uhr. Mehr dazu HIER. (TT.com)