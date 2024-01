Schwazer EM-Held Miskovez: Vom kleinen Fahnenträger zur echten Säule

Köln – Am Handy von Michael Miskovez vernahm man am Donnerstag im Hintergrund, dass der Schmäh im ÖHB-Team nach der Niederlage gegen Island, mit der man sowohl das Match um Platz fünf und rechnerisch sogar mögliche Halbfinale verpasste, rannte: „Im Endeffekt sind wir schon auch enttäuscht. Es hätte in der Endabrechnung nur einen Punkt mehr, also einen Sieg gegen Deutschland gebraucht, der ja absolut möglich war. Wir haben den Handballsport in Österreich aber sicher weitergebracht. Und alleine die Tatsache, dass wir das Wort Halbfinale in den Mund nehmen durften, macht uns stolz“, bilanzierte Miskovez, der in der Deckung viel Einsatzzeit von Teamchef Ales Pajovic bekam: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viel spielen werde. Aber es hat meine Rolle gebraucht und wir haben es durchgezogen.“