Demonstrationen gegen Rechts in Wien, Salzburg und Innsbruck

Nach den Kundgebungen gegen Rechtsextremismus am vergangenen Wochenende in Deutschland sind am Freitag auch in Österreich ähnliche Demonstrationen geplant. Unter dem Titel "Demokratie verteidigen!" findet ab 18.00 Uhr vor dem Parlament in Wien eine breit unterstützte Protestveranstaltung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus statt. Auch in Innsbruck und Salzburg sind Kundgebungen geplant.