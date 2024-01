„War schockiert": Sinner entzauberte Djokovic bei Australian Open

Melbourne – Der Italiener Jannik Sinner hat Titelverteidiger Novak Djokovic im Halbfinale der Australian Open entzaubert und erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier das Endspiel erreicht. Der 22-jährige Südtiroler setzte sich am Freitag in Melbourne gegen den serbischen Weltranglistenersten sensationell mit 6:1,6:2 6:7(6),6:3 durch. Für Djokovic, der die Australian Open zehnmal gewonnen hat, war es die erste Halbfinal-Niederlage bei seinem Lieblingsturnier überhaupt.

"Er hat mich komplett deklassiert. Ich war schockiert über mein Niveau, auf eine schlechte Art und Weise. Es gab nicht viel, was ich richtig gemacht habe", sagte Djokovic und fällte ein vernichtendes Urteil. "Das war eines der schlechtesten Grand-Slam-Matches, das ich je gespielt habe, an das ich mich erinnern kann." Gleichzeitig müsse er Sinner zugute halten, dass er alles besser gemacht habe als er, in jedem Aspekt des Spiels.