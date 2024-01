Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten Baby Nummer zwei

„Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading“, schrieb das Paar auf Instagram. Fast genau vor einem Jahr kam das erste gemeinsame Kind, Sohn Leano, auf die Welt.

Köln – Der deutsche Sänger Pietro Lombardi (31) und Influencerin Laura Maria Rypa (28) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das Paar veröffentlichte am Donnerstagabend auf Instagram ein Video und schrieb: „Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading. Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen."