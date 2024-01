Tiroler Rodler wurden in Innsbruck feierlich empfangen: „Für uns ist ein riesiger Erfolg“

Das achtköpfige Tiroler Rodel-Aufgebot kehrte am Donnerstag mit zwei Silber- und drei Bronzemedaillen von den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea zurück. Beim Empfang in Innsbruck platzten natürlich auch die Eltern förmlich vor Stolz.

Innsbruck - Dieses Übergepäck nahmen die österreichischen Rodel-Talente gerne in Kauf. Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea war das achtköpfige Team zu zwei Silber- und drei Bronzemedaillen gerast. Am Donnerstag kehrten die Kufenflitzer zurück und wurden in Innsbruck prompt vom Österreichischen Rodelverband in Empfang genommen.

"Für uns ist es ein riesiger Erfolg und unsere jungen Rodler haben die Jugend-Winterspiele mit fünf Medaillen bestens gemeistert", freute sich Peter Knauseder. Der Präsident des Tiroler Rodelverbandes hatte die Ehrung in Abwesenheit des bei der Rodel-WM in Altenberg weilenden Österreichischen Rodelverbandspräsidenten Markus Prock übernommen. Dass alle acht Athleten von Trainer René Friedl dem Tiroler Rodelverband entstammen, ließ Knauseder noch mehr strahlen.

"Natürlich sind wir sehr stolz auf unsere beiden Töchter", jubelte auch Papa Reinhard Riedl, dessen Sprösslinge Marie und Lina mit insgesamt vier Medaillen nach Hause gekommen sind. Leer gingen die Rodler nur im Herren-Doppelsitzer aus, wo Johannes Scharnagl und Moritz Schiegl als Vierte knapp an den Medaillenrängen vorbeischrammten. Dafür klappte es für die beiden wenig später mit Bronze in der Teamstaffel, in der auch Marie Riedl und Paul Socher (zusätzlich Silber im Einsitzer) ihren Anteil hatten.

Etwas getröstet werden musste indes Viktoria Gasser, die als einzige Österreicherin gänzlich ohne Medaille blieb. "Es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sei, dass unsere Vicky bei einer Großveranstaltung teilgenommen hat", nahmen die Eltern Martina und Bernhard Gasser ihre Tochter in den Arm. (dale)

Alle Medaillen der Tiroler Rodler bei den Jugend-Winterspielen: Silber (2): Marie Riedl/Nina Lerch (Doppelsitzer), Paul Socher (Einsitzer) Bronze (3): Lina Riedl/Anna Lerch (Doppelsitzer), Marie Riedl (Einsitzer), Marie Riedl, Paul Socher, Johannes Scharnagl/Moritz Schiegl (Teamstaffel)