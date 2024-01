Fernpass-Ausbau: Grüne leiten rechtliche Prüfung ein

Der Ausbau am Fernpass lässt weiter die Wogen hochgehen. Die Grünen orten bei den Plänen der Landesregierung eine Verletzung des Verkehrsprotokolls. Klubobmann Mair sieht außerdem Gutachter Obwexer in ein „schiefes Licht“ gerückt, der in einem ÖVP-Video vorkommt. Dieser wiederum pochte auf seine Unabhängigkeit.