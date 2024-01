Jetzt live: Kanzler Nehammer präsentiert „Österreichplan“

Wien – ÖVP-Obmann Karl Nehammer startet heute Nachmittag mit einer großen Rede in Wels so richtig ins Wahljahr. Viele Inhalte sind schon im Vorfeld häppchenweise an Medien weitergegeben worden. So will der Kanzler etwa die erste Steuerstufe absenken, Überstunden steuerfrei machen und alle Gebühren und Steuern auf das erste Eigenheim abschaffen. Für einige Debatten sorgte auch sein Vorstoß, das Gendern aus der öffentlichen Verwaltung zu verbannen. Härtere Strafen will Nehammer für die Klimakleber.