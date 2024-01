Tochter trieb reglos im Wasser: Vater rettete Dreijährige in Ladis aus Schwimmbecken eines Hotels

Gäste fanden in einem Hotel-Schwimmbecken in Ladis ein Mädchen reglos vor und schlugen Alarm. Der Vater rettete seine Tochter daraufhin aus dem Wasser.

Ladis – Einen Schutzengel hatte ein dreijähriges Mädchen in Ladis. Das Kind hielt sich am späten Freitagnachmittag mit seinen Eltern und der fünfjährigen Schwester aus den Niederlanden im Hallenbad eines Hotels in Ladis auf.