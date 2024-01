Digitale Desinformation: Russische Fake-News fluten das Netz

Berlin – Das deutsche Außenministerium hat eine prorussische Desinformationskampagne auf der Plattform X (ehemals Twitter) aufgedeckt. 50.000 gefälschte Nutzerkonten versuchten dabei, in deutscher Sprache Unmut über die rot-grün-gelbe Bundesregierung zu schüren und die Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren, wie aus der entsprechenden Analyse von Experten des Ministeriums hervorgeht. Sie bezieht sich auf den Zeitraum vom 20. Dezember bis 20. Jänner und liegt dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel vor.

In dieser Zeit wurden demnach mehr als eine Million deutschsprachige Tweets abgesetzt. Häufig tauchte darin der Vorwurf auf, die Bundesregierung vernachlässige die eigene Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen: „Ich finde es enttäuschend, dass die Regierung mehr für andere Länder tut als für die eigenen Bürger“, lautete eine der meistverbreiteten Kurzmitteilungen. Die Fake-Accounts verlinkten der Analyse zufolge gerne auf gefälschte Internetseiten, die jenen bekannter Medien ähnelten und Falschnachrichten verbreiteten, etwa dass die Ukraine bald vor der Niederlage stehe. Nur an Wochenenden und an russischen Feiertagen verstummte demnach das verbale Trommelfeuer.