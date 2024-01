Rechnungshof zerpflückt Österreichs Bankenprüfer

Wien – Rund 400 so genannte „weniger bedeutende“ Banken in Österreich unterliegen der Aufsicht durch die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die Finanzmarktaufsicht (FMA). Der Rechnungshof kritisiert nun zahlreiche Mängel bei der Bankenaufsicht durch FMA und OeNB.

Bei einer solchen Bank wurde in den Jahren 2003 bis 2014 gar keine Vor-Ort-Prüfung durchgeführt, sondern erst 2015, kritisiert der Rechnungshof. Dabei wäre spätestens 2010 eine Prüfung fällig gewesen. Bei der Bank handelt es sich augenscheinlich um die Commerzialbank Mattersburg, die im Jahr 2020 nach massiven Bilanzfälschungen unterging. Bei ihrer Überprüfung im Jahr 2015 fanden die Bankenaufseher zwar „außergewöhnlich viele Mängel mit hohem bzw. sehr hohem Risiko und Verdacht auf Gesetzesverletzungen“. Und schon damals erging auch ein Whistleblower-Hinweis an die Prüfer sowie an Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), wonach der Bankchef dem Kreditinstitut finanzielle Mittel für private Zwecke entziehe und dafür falsche Konten nutze. Der Rechnungshofbericht offenbart aber, wie Informationen dazu offenbar unvollständig und lückenhaft zwischen Notenbank, FMA und der Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgetauscht wurden. Die FMA habe die WKStA nur unvollständig informiert, kritisiert der Rechnungshof. Erst 2020, also fünf Jahre später, flog der Bank-Skandal schließlich auf.