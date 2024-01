Ärger wegen Abgabe für Tourismus

Für Regensberger ist es unverständlich, wieso die Kammer vom Land nicht stärker einbezogen wird. „Es weiß derzeit leider keiner Bescheid, was geplant ist.“ Während die Reform in Tirol auf sich warten lasse, habe jetzt Vorarlberg einen Freibetrag von 30 Euro (kleine Firmen mit Beiträgen unter dieser Höhe sind ausgenommen) fixiert, im Ländle seien auch die Beitragssätze um ein Viertel niedriger als in Tirol.