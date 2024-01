Schneewechte brach weg: 54-Jährige stürzte am Seefelder Joch ab

Seefeld – Rund 100 Meter abgestürzt ist am Samstag eine 54-jährige Frau bei einer Wanderung am Seefelder Joch. Die Österreicherin und ihr Mann waren mit normalen Schuhen im freien Gelände auf rund 2100 Meter Höhe aufgestiegen. Das Gebiet weist in Richtung Osten starke Überwechtungen auf, so die Polizei in einer Aussendung.