Hypo Tirol zog Kopf aus der Schlinge

Wien – Die weiße Weste des Hypo Tirol Volleyballteams drohte am Samstag erstmals Flecken zu bekommen: Die Innsbrucker lagen im AVL-Spiel bei Sokol/Post bereits 0:2 zurück, ehe sie die Partie noch knapp zu einem 3:2 (-22, -22, 18, 24, 13) drehten. Damit steht der überlegene Tabellenführer weiter ohne Niederlage an der Spitze. Kommenden Samstag (18 Uhr, USI) sind die Wörthersee-Löwen aus Klagenfurt zu Gast, tags darauf kommt es dann zum Wiedersehen mit Sokol/Post.

In der AVL der Damen gewann TI-Schuh-Staudinger-Volley am Samstag beim TSV Hartberg nach einer ebenfalls hart umkämpften Partie noch mit 3:2. Die Innsbruckerinnen bleiben damit an der Spitze der Tabelle. (rost)