„Die Thierseer“ starten jetzt als schlagkräftiges Quintett durch

Zwei hochkarätige Neuzugänge sollen die Band fortan bereichern: Dazu haben Roland, Bastian Kirchmair und Stefan Thaler nach dem Abschied von Trompeter Berni Anker den in der Tiroler Musikszene bestens bekannten Thomas Peotta an Bord geholt. Zusätzlich komplettiert der junge Schlagzeuger Lukas Schwetz die Thierseer.

Das „Thierseer Open Air am See“ (6. und 7. Juli 2024) soll auch in diesem Jahr das absolute Band-Highlight werden.

In den letzten Jahren wurden die Shows und Bühnen der Thierseer immer größer. Mit der Erweiterung um Peotta und Schwetz erfüllen sich die Thierseer nun auch den Wunsch, zu fünft mit Live-Schlagzeug auf der Bühne zu stehen. Umso größer ist auch die Vorfreude auf das neue Thierseer-Album, an dem gerade gefeilt wird, und natürlich auf das nächste große Heimspiel, das mittlerweile traditionelle „Thierseer Open Air am See“, das am 6. und 7. Juli 2024 in der Heimat der Musiker stattfindet.