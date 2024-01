Ski Alpin live! Venier auf Podestkurs, erneut schwere Stürze in Cortina

Wie schon in den vergangenen Tagen wurde auch der Super-G am Sonntag von schweren Stürzen überschattet. Am schlimmsten erwischte es die Kanadierin Valerie Grenier. Lara Gut-Behrami liegt auf Sieg-, die Tirolerin Stephanie Venier auf Podestkurs. Mit uns seid ihr beim Rennen live dabei!